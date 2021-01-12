我國敦睦艦隊在去年自帛琉返航時，發生船上多名官兵群聚感染，確診新冠肺炎的案件，因此今年海軍司令部私下表示，因為疫情緣故，目前正規畫取消已有67年歷史的敦睦遠航任務，目前已呈報蔡總統批准。

海軍敦睦艦隊驚傳3人確診新冠肺炎，為台灣首見軍艦淪陷，為避免感染擴大，3艘軍艦、700多人昨被緊急召回，全數集中檢疫。海軍敦睦艦隊計有3艘軍艦，3月5日出航，12日抵達帛琉，13及14日舉辦政要歡迎儀式、晚會，並進行參訪。4月9日抵達左營港時，4月15日艦上700多名官兵及學生下船返家，但卻在返家後自行就醫出現2名實習生及1名軍人確診新冠肺炎。

所幸最後該案在帛琉、台灣皆無造成後續感染，成功控制，但為了預防類似事件再度發生，我國海軍司令部證實，今年的敦睦遠航將因為疫情防治、風險管控等因素，決定取消，如果總統批准，這將是海軍敦支自1953年實施67年以來，首度因疫情管制而被迫取消。

(中時新聞網)