7-11香草烤雞腿薑黃飯，89元。（7-11提供）

近年健身風潮帶動下，加上萊豬議題延燒，使雞肉一躍成為新寵兒。7-11即起攜手同屬統一集團旗下的21Plus，推出雞肉聯名系列商品，主打「香烤雞腿咖哩麵」及「香草烤雞腿薑黃飯」，加上雞胸肉、沙拉、滷味及冷凍品等7款雞肉料理，價格帶位於46元~149元間。

據行政院統計，2019年國人吃掉近2.4億隻雞，且每年消費雞肉達40公斤，已超越豬肉的36公斤。7-11表示，雞肉類商品爆發性成長，已躍升為超商的火車頭商品。這次7-11與同集團的21Plus再度攜手合作，以21Plus經典人氣的香草烤雞為主角，保留鮮美肉質，再以蒸烤技術鎖住香甜雞汁。預估新品將帶動相關業績成長1至2成。

香烤雞腿咖哩麵，85元。（7-11提供）

其中新品「香烤雞腿咖哩麵」，選用印度MASALA咖哩，融合日式大阪燒濃醋醬，辛香中帶有獨特酸甜風味，熱量少於500大；另款「香草烤雞腿薑黃飯」，使用21Plus經典的香草烤雞腿，搭配雞汁薑黃飯，滿足成人每日3分之1的蛋白質需求，還有花椰菜、紅蘿蔔、高麗菜等，適合健身、想要美味無負擔的族群。

(中時 )