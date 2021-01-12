中央流行疫情指揮中心今公布國內新增2例新冠肺炎本土病例，分別為本國籍30多歲男醫師(案838)及本國籍20多歲女護理師(案839)。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，兩例本土個案Ct值都在15~19，病毒量較高，屬於感染初期。

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張上淳今天在疫情記者會中指出，確診的醫師並非照顧感染英國變種病毒的病人，但有幫忙照顧確診的加護病房重症病人，而且進出相當多次，做許多醫療處置，至於是哪一個環節出狀況，目前還無法確定。

張上淳表示，案838接觸重症個案才兩、三天，密切接觸時間主要是在1月4日及5日，1月4日到病房協助插管後，1月8日出現輕微症狀，1月10日主動通報採檢，11日確診。由於Ct值只要小於27，都會做病毒基因比對，這次染疫的兩名醫護Ct值都在15~19，病毒量較高，應屬於感染初期。

對於外界質疑是否因為協助插管被感染，張上淳表示，據了解，該院是由麻醉專科醫師進行插管，確診的醫師當時只是在旁協助，而且都有全套防護裝備，只要動作正確就沒有問題，因此認為在插管時遭感染的可能性低。

(中時新聞網)