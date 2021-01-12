造橋事業廢棄物掩埋場引發居民反彈，在掩埋場大門口埋過造飯，12日業者機具進場遭阻，一度引發衝突。（反坤輿自救會提供／何冠嫻苗栗傳真）

造橋鄉事業廢棄物掩埋場申設案，獲得苗栗縣政府核准試運轉3個月，引發地方居民強烈反抗，並在掩埋場的大門口埋鍋造飯，12日下午2點業者挖土機等機具進場遭阻攔，一度引發衝突，竹南警分局據報派出數十名警力到場警戒。

鄉親擔心家鄉變垃圾場，組成反坤輿自救會曾到縣府、掩埋場門口抗議，獲多位不分黨派議員力挺聲援，前縣長劉政鴻更曾到場嗆聲｢害子害孫！｣，自救會並在門口埋鍋造飯，搭起帳篷堅守家園，12日業者怪手、大貨車進場遭阻攔，雙方卡在聯外道路僵持不下，民眾更挨告強制罪與侵占罪。

坤輿科技公司在造橋鄉申設事業廢棄物掩埋場，2001年申請處理許可遭駁回，2019年捲土重來提出試運轉申請，去年3月遭駁回，但卻在年底核准試運轉，引發鄉親恐慌，擔心屆時將有來自8000多噸的事業廢棄物掩埋在家鄉。

縣府環保局說明，2019年業者提送試運轉計畫，因聯外道路部分提出合理說明，去年退回計畫，同年年底業者再提計畫，土地主管機關認定聯外道路為現有巷道可供公眾通行，補正原缺失事項，並依法核准90日試運轉計畫。

環保局強調，依廢棄物清理法及公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法規定及程序受理審查，亦邀集專家學者進行專業、技術審查，另處理機構在設置時需一併設置汙染阻絕設施及廢水處理設施，處理機構需依核定環境監測計畫進行空氣異味、噪音振動、地面水、地下水等項目監測，環保局也會加強查核以督促業者採行各項環保措施，符合法規標準，避免影響環境品質。

(中時 )