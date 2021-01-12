中央流行疫情指揮中心今宣布新增2例本土個案，為案838北部醫院醫師及案839同院護理師，其中案839護理師傳出為某科大護理系在職生，該校證實今上午疾管局已前來疫調，由於目前已放寒假，疫調追溯到上周四期末考，該棟樓已全面消毒。
案839護理師傳出是某科大護理系在職生，指揮中心指揮官陳時中表示，她是正職護理人員，但也有在學校上課，相關疫調和需要匡列的同學也在採檢中，已要求接觸者自主隔離，不要上班。
該科大校方則證實案839護理師是進修部學生，12日上午疾管局前來疫調，追溯到上周四期末考，當天班上共有39名學生，接觸過4名教師，校方已將座位名單提供給當地衛生局，護理師考試的該棟樓下午也全面消毒。
校方表示，由於進修部學生都是該護理師同醫院同事，皆非在地人，而4名教師12日一早到校就被通知返家，而進修部是獨立上課，與日間部完全沒有接觸，上周四當天也只是來考試。至於教師們是否有跟日間部學生接觸，目前疫調還未做到此。
(中時 )
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