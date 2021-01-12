資產泡沫或市場波動，是否讓銀行出問題？金管會主委黃天牧12日表示，目前正要執行壓力測試，確定銀行、保險公司的金融韌性足以承受任何黑天鵝或灰犀牛，黃天牧強調，希望透過監理，健全金融機構經營，希望盡量不會要用到存款保險準備金，「以目前情況，也不至於會用到這些錢！」

至於保險公司退場部分，黃天牧表示，優先用保險公司自己累積的錢，即用安定基金來彌補缺口，其次是依據過去經驗，幾次接管或清理，也發現若行政配套措施設計有足夠誘因，可以降低彌補金額，即安定基金的錢都可減少動用，黃天牧說：「任何保險公司退場，儘量不要用到社會資源，盡量用監理配套措施提供誘因」。

中央存款保險公司到2020年底累積準備金1,082億元，僅占保額內存款的0.46％，距離2％的法定提足目標，仍有3,600多億元的差距。存保公司董事長林銘寬表示，存款年成長率4.1％（即一年增加逾兆元）， 準備金年成長10.7％（一年約100億元），存款成長速度遠高於準備金。

立委吳秉叡即要求檢討，是2％的提存目標不合理，還是應該將金融營業稅的部分納入存保準備金，黃天牧承諾，會進行相關檢討。

黃天牧受訪時表示，2％是國際間的提存標準，但不是每個國家都能達成此目標，且沒有達到2％也不代表金融穩定會出問題，金融營業稅提撥為金融業特別準備金，目前有977億元，當初是為了保險業退場之用。

但黃天牧指出，在金融危機之後，各國尤其是歐洲、美國，對用納稅人的錢去援助彌補（Bailout）問題金融機構，亦有不同聲音，才會有後來強化大型金融機構資本適足率方案。

黃天牧強調未來就是會盡可能不動用納稅人的錢，處理問題金融機構退場，平時將強化監理，作壓力測試，要求金融機構增加資本適足率及相關準備，一旦出問題，也是先動用金融業自己累積的資金，如存保或安定基金。

(工商 )