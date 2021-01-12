昕諾飛（Signify）推動智能連網照明，12日發表新型連網產品Philips Wi-Fi WIZ，透過新品僅傳統燈泡約二倍的價格，預估今年市場轉換率可望突破二成，鎖定居家大眾與數位玩家二大市場，攜手力推社區店的特力屋與3C通路業者良興電子，搶占居家燈源版圖。

昕諾飛全球副總裁余泳濤表示，居家照明已從第一代的傳統照明，到第二代的LED，發展到目前的連網智慧照明，過去智慧連網燈源受限於安裝需專業工班、整合操控難上手、價格不親民等因素，始終無法普及，相較於近年國外智慧連網照明在歐美國家快速成長、已有約20％的普及率，但在台灣發展較慢，相對有很大的發展空間。

昕諾飛近年不僅取得台北101大樓燈光秀、台北市自強隧道等照明等標案，也積極切入居家智慧連網照明，同時也規劃進入商用照明領域。余泳濤表示，透過Philips完整的產品線、結合感應器、搖控器、APP與無線網路環境，串連居家設備，每件單價在千元以下，約僅傳統照明的二倍價格，智慧連網照明已進入輕鬆入門時代，也是進入傳統燈泡轉換的甜蜜點，讓居家照明更為節能、簡單、舒適與安全。

這些新品也會率先在特力屋的社區店中率先上架，特力集團總裁何湯雄表示，特力屋面積百坪的社區店去年有15店，今年預計展至40店以上，由於疫情關係消費者居家時間變多了，集團營收突破400億元，而網路時代、新型態商品極適合社區店的體驗行銷，物聯網連結多項裝置與服務、串聯多項化產業，特力屋正好可扮演居中連結特質。

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