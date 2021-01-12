非洲辛巴威一名男子，日前闖入一名年輕女子的葬禮，當著女子親友的面，掀開裹屍布對遺體洩慾，而男子竟大言不慚表示「我很愛她，但我們還沒做過她就死了，在她入土前，我還有機會實現我的願望」。

據《辛巴威線上》報導，這起案件發生2日凌晨，49歲男子西皮里亞諾（Big Sipiliano）與一名男性友人，闖入位於辛巴威首都哈拉雷東南部埃普沃斯（Epworth）一間民宅，當時屋內正在舉辦20歲女子瑪欣杜（Melisa Mazhindu）的家庭葬禮。

西匹里亞諾與友人衝進放置遺體的房間，當時房內僅有瑪欣杜的母親在，西匹里亞諾稱：「我很愛她，但我們還沒做過她就死了，在她入土前，我還有機會實現我的願望」，就掀開裹屍布猥褻屍體。瑪欣杜的母親嚇壞連忙阻止，卻被男友人擋在一旁。

其他親友聽到騷動趕快報警，西匹里亞諾與友人皆遭到逮捕。據報導，西匹里亞諾不認為自己有錯，辯稱「既然她已經死了，讓我實現夢想又有什麼錯呢？」。對此，當地警方表示，2名男子遭逮捕前喝了酒，被依破壞與侮辱遺體罪起訴，最高將面臨5年有期徒刑。

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(中時新聞網)