大陸國家衛健委通報稱，大陸12日新增55宗新冠肺炎確診個案，其中42宗為本土感染，分別為河北40宗，北京和黑龍江各1宗，同日新增71宗本土無症狀感染個案，當中36人來自黑龍江，均屬望奎縣惠七鎮惠七村李景華屯村民。河北省新增40例本地新型冠狀病毒肺炎確診病例，其中石家莊市報告39例（2例為無症狀感染者轉為確診病例），廊坊市報告1例，無新增死亡病例，無新增疑似病例。

河北新增40例本土感染病例中，39宗來自石家莊，1宗來自廊坊固安縣，除本土感染病例外，另新增13宗境外輸入病例，分別為上海4宗、遼寧3宗、天津2宗、廣東、福建、河南和陝西各1宗。

河北省固安縣新確診女患者為北京西城區某公司員工，同時是石家莊患者的密切接觸者，初判她曾密切接觸95人，當地政府宣布自12日起，把該縣列為中風險地區，同時安排全縣居民居家隔離7天，及進行全民核酸檢測，有居民表示，消息指會在周一下午3時起展開檢測，實際卻於當晚7時才準備妥當，不少人排隊等待至凌晨，抱怨安排混亂。

另外，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏12日在微博上表示，預料河北疫情將在1個月左右受控，他認為，全球到今年年底將仍未能有效控制疫情，強調人類必須廣泛推行疫苗接種，逐漸建立對新冠病毒的免疫屏障。

(中時 )