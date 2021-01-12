興富發(2542)2021年進入完工交屋入帳的高峰期，再加上業外處分台北企業總部大樓「台北CBD時代廣場」三個樓層，2021年首季獲利表現值得期待，全年獲利可望更上一層樓。

興富發建設協理賴浚龍表示，2020年全台各縣市的蛋黃區房價都在漲，台中七期也不例外，近年除了吸引不少財團投資，未來將有15棟商辦、飯店陸續開幕，總捷運藍線的動工，未來交通將更便利，未來發展潛力仍看好，上萬工作機會的人口紅利，支撐住宅場需求。

興富發在台中千戶造鎮案總銷高達150億元的「市政愛悅」規畫2~3房小宅，戶數1244戶，因打著2房自備58萬、3房自備78萬起即可入手，銷售成績出色。

興富發昨日取得台中市西屯區土地含建物一筆，總價約17億9127萬元，換算每坪土地單價約246萬元，土地面積約728.16坪。未來將走危老程序進行開發，最快推出時間將至今年底或是明年才有機會推出，初步規畫將推出20~30多坪的首購型產品。

(時報資訊)