統一超(2912)聯名鮮食再添新品！統一超7-ELEVEN即日起攜手「雞肉料理專家」-21Plus推出雞肉聯名系列商品，預估新品將帶動相關業績成長10%到20%。

近年健康意識抬頭及健身風潮帶動下，雞肉一躍成為健身新寵兒，根據行政院統計，2019年國人吃掉近2.4億隻雞，且每年消費雞肉達40公斤，已經超越豬肉的36公斤。

統一超7-ELEVEN表示，受到健身浪潮影響，雞肉類商品呈爆發性成長，已躍升為7-ELEVEN的火車頭商品，去年開始與「雞肉料理專家」、被網友喻為「烤雞界霸主」的21Plus合作開發多款商品，其中最受歡迎的是方便即食的元氣雞胸肉，一年熱賣上百萬份，搖身為新一代億元金雞母。

此次7-ELEVEN與21Plus再度攜手合作推出雞肉聯名系列商品，以21Plus最經典人氣的香草烤雞為主角，烤雞以天然辛香料為基底，按摩手感入味，保留鮮美肉質，再以獨特蒸烤技術，鎖住香甜雞汁，並主打「香烤雞腿咖哩麵」及「香草烤雞腿薑黃飯」，以及雞胸肉、沙拉、滷味及冷凍品等7款雞肉料理。

統一超表示，7-ELEVEN將於1月16日起至1月26日止推出OPENPOINT隨時取優惠活動，凡購買21Plus聯名系列商品，即可以點數免費兌換，或0點加價購，預估新品將帶動相關業績成長10%到20%。

(時報資訊)