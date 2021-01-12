雲朗觀光集團旗下雲品(2748)受惠歲末宴會需求轉強，2020年12月合併營收登近11月高點，帶動去年第四季營收站上全年高點、去年合併營收仍改寫次高。展望今年，集團將持續優化營運體質，拓展國旅市場商機，並持續衝刺宴會接單，盼挹注今年營運成長動能。

雲品公布去年12月自結合併營收2.2億元，月增達15.41％、年減9.55％，登近11月高點。去年第四季合併營收6.31億元，季增達37.16％、年減5.69％，站上全年高點。累計去年全年合併營收18.33億元、年減22.98％，仍創歷史次高。

雲品表示，去年12月日月潭雲品溫泉酒店住房率維持逾9成高檔、全年平均達約7成，目前首季訂房已滿載、能見度達上半年，營運可望續旺。而以國際客為主、受疫情影響較大的台北君品酒店，餐飲業務去年下半年起逐漸回溫，周末假日住房率表現表現較佳。

而以婚宴及工商活動為主的館外餐飲，雲品坦言因疫情造成尾牙及部分婚宴取消或遞延，頤品宴會接單場次減少，使去年12月營收遜於去年同期，但已較11月增加，有望逐步恢復成長動能，並透過聯合行銷、優惠專案及宴會平台「君品Collection」積極回補營收缺口。

因應春節前返台國人增加，造成防疫旅館短期需求吃緊，雲品與雲朗集團旗下7家飯店啟動返台防疫家人住房優惠專案，提供超過1100間客房投入防疫備援，預期可幫助1000戶家庭防疫需求，協助增加防疫量能，並可望提升飯店住房率。

展望本季，雲品預期受惠國旅需求續熱，日月潭雲品住房率可望持穩高檔，頤品、頤璽及委託經營的「皇家薇庭」等館外餐飲，與零資產純管理模式的「君品Collection」同步積極爭取宴會承辦，有望帶動今年館外餐飲收入成長。

此外，雲品持續優化體質，針對旗下飯店客房、服務、餐飲菜色與相關設施進行升級，關注環境永續發展相關做法，開發更多元的業務來源、推出結合在地住房套裝行程或精緻餐飲服務，盼維持穩定住房率表現、並提升平均房價，以挹注良好營運動能。

雲品發言人曾景宏表示，日月潭雲品今年將進行e Butler升級、營造更友善的智慧酒店，預期整體營運在散客比重增加下可望續揚。頤品及頤璽亦將持續尋覓合適據點加入，主要聚焦發展「君品Collection」，並審慎評估委託經營新據點。

曾景宏預期，「君品Collection」合作據點可望較現有的49個再增加，預期對館外餐飲營收貢獻可望自去年的15～20％提升至25～30％。而住房業務受影響較大的台北君品酒店，隨著家庭客房間數增加，將有助爭取親子等國旅客群，對今年營收帶來挹注。

(時報資訊)