投資人預期美國原油庫存將連續第5周下滑，周二原油價格上漲，惟全球新冠肺炎疫情持續升高將削弱需求前景的擔憂，使油價漲幅受限。
目前美國期油上漲0.73%，報52.63美元。布蘭特期油漲0.57%，為每桶55.98美元。
Axi首席全球市場策略師Stephen Innes表示，只要中國的疫情受到控制，市場將認為前一日的價格小跌只是暫時的現象，而美國可能擴大經濟激勵措施的前景，亦將為油價帶來支撐。
在民主黨再度贏得完全執政後，美國總統當選人拜登已承諾將推出規達達數兆美元的紓困措施。
根據路透社周一公布的初步調查結果，上周美國原油庫存可能連續第5周下滑，而成品油庫存料將增加。
高盛表示，因沙烏地阿拉伯自願額外減產，以及受到美國改由民主黨執政的影響，到2021年夏季，布蘭特期油可望漲到每桶65美元。此前該投銀預期布蘭特期油將在年底站上每桶65美元。
(時報資訊)
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