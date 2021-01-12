新春將近，百貨開春重頭戲：大年初一福袋近年進化成先預購，初一當日再到店加碼抽的模式；台中中友百貨今年在十四日上午11：00準時開放預購，今年獨家訂製「卡娜赫拉的小動物」2021版造型行李箱，每只以1880元，號稱內容物超過6888元以上，限量300只，而駕碼驚喜抽首獎為市價91,050元的eMOVING電動機車iE125旗艦款。

一月14日當天到中友消費，只要持中友APP會員行動條碼當日於B1、1F~5F(不含餐飲專櫃)單筆消費滿3500元即可以現金1880元預購「歡樂喝采款」福袋，於B2、B3、6F~13F、主題餐廳，單筆消費滿3500元即可以現金1880元預購「萌萌P助款」，以上各限量150袋，中友預估開賣一小時就會完售。

中友今年新春福袋行李箱款式以卡娜赫拉的小動物為設計主題，光旅行箱就價值1980元，每箱內容超過6888元。（馮惠宜攝）

今年的最大獎有市價91,050元的eMOVING電動機車iE125旗艦款、市價69,800元的eMOVING電動機車e moving、價值53,800元高檔金門雙人行以及酒店、溫泉會館住宿券等，還有高級禦寒衣物以及暖房家電，內容物價值最低都超過6888元，只要當天單筆消費滿3500元即可以1880元購得。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示：「中友新春福袋每年都是一開賣便秒殺，今年福袋行李箱款式以卡娜赫拉的小動物為設計主題，光旅行箱就價值1980元，每箱內容超過6888元，但數量有限欲購從速。」

(中時 )