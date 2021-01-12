國家金融安定基金12日公布，本次執行安定市場任務，自2020年3月19日至11月9日止，總計淨利2.58億元。國安基金強調，鑑於國際經濟情勢詭譎多變，我國股市表現仍易受國際政經情勢變化影響，國安基金將持續密切關注市場動態。

本次安定市場期間，自2020年3月20日至10月12日，共206日，處分退場期間自2020年10月13日至11月9日，共27日。

財務效益方面，處分持股淨現金收入為9.90億元，買入股票成本為7.57億元，不含融資利息費用0.03億元，因此買賣股票處分淨利為2.33億元。

國安基金統計，加計本次進場獲配現金股利0.35億元，合計獲利2.68億元，扣除融資利息費用0.03億元及委託證券商進場及處分持股相關費用0.07億元，總計淨利2.58億元。

在執行的政策效果上，臺股自2020年1月20日封關收盤12,118.71點，其後連續下跌，至3月19日進場前8,681.34點，累計下跌3,437.37點，跌幅達28.36％。

國安基金進場後買入持股，至2020年10月12日退場，加權指數達12,955.91點，累計上漲4,274.57點，漲幅達49.24％，充分發揮基金運用效益，達成安定市場的功能。 在退場方面，國安基金自2020年10月13日起，於兼顧穩定市場股價與流動性考量下，陸續出售持股，並於2020年11月9日順利將持股全數處分完竣，處分期間股市正向平穩上漲。

(工商 )