隨著下游成衣廠、布廠營運逐漸回溫帶動下，加工絲、尼龍產品價格在2020年第四季回升，在下游客戶訂單升溫，目前力麗（1444）、宏益（1452）、集盛（1455）等加工絲、尼龍廠的稼動率已回升至9成5以上、甚至滿載；市場指出，此波急單和訂單增加的出貨動能，可望為加工絲、尼龍廠第一季的營運維持較佳水準。

加工絲、尼龍廠明確指出，此波國內加工絲、尼龍產業景氣的回溫，就是由儒鴻（1476）、聚陽（1477）等成衣廠訂單量增加所帶動。

在下游客戶訂單升溫，宏益目前訂單能見度已達2021年第二季初。

宏益2020年的營運，呈逐季成長；2021年的第一季，在加工絲價格仍維持高檔、訂單增加下，預期營運可恢復過去高峰時的水準。

尼龍產品利潤轉佳，集盛2020年第四季本業已虧轉盈；集盛指出，主要原料CPL價格上漲，帶動尼龍粒、尼龍絲等相關產品報價跟漲的趨勢從2020下半年延續到2021年，預期2021年第一季的價格跟利潤，恢復到疫情前的正常水準。

集盛指出，正常狀況下，第一季、農曆年前後，是加工絲出貨旺季，2021年的第一季營收獲利應會符合市場預期。

力麗手中加工絲及酯粒訂單能見度已看到2021年第一季，目前產線全開，預期春節前還需加班趕工，而稼動率已達百分之百。

雖然全球服飾消費市場的許多不確定因素還存在，但疫苗問世後，力麗樂觀預期，2021年上半年的產業環境及景氣，預期應該是朝正向趨勢走。

(工商 )