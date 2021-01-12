新冠肺炎疫情有反彈之勢，消息指，香港今（12日）新增逾60宗確診個案，較昨日（11日）上升，截至昨日，本港累計病例有9284宗。

香港11日新增3幢大廈列入強制檢測公告，其中將軍澳景林邨景桃樓，港府今（12日）在大廈旁的球場首設置臨時檢測中心，並於下午2時投入服務，場外貼上「只限景桃樓住戶使用」。據港媒《東網》報導，有30至40名居民早在場外等候，大多以長者為主，亦有家長攜同子女前來，其中排頭位的市民早於下午1時已前來，檢測開始後，居民魚貫進場並保持1.5公尺的社交距離，秩序良好。

香港居民羅先生表示，自己第一次做檢測，過程順利，在完成檢測後更獲發一盒50個口罩，他預料疫情會持續影響至農曆新年，但認為一切平安最要緊。

另有任職保安員的居民阿生指，昨起被公司通知要在家工作，等待檢測結果，他對疫情不抱樂觀態度，認為天氣寒冷加上病毒變種，疫情會一直持續，現時他與親友只用視訊通話。

另一幢強制檢測的大角咀港灣豪庭7座，管理處在大廈外貼出強檢公告，有數名街坊在平台排隊等檢測。

該兩處的臨時檢測中心會由今起營運至14日，開放時間由早上10時至下午8時。另外，需要強制檢測的大廈為東涌逸東（二）邨傑逸樓，港府要求在上月29日至昨天，曾身處上述3地方超過兩小時的人士，亦要在周四或之前接受檢測。香港政府會在檢視採樣站使用情況及市民的需求後，再決定是否有需要增加流動採樣站，調整或延長流動採樣站的運作時間。

(中時 )