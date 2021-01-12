美國經濟學家、前摩根士丹利亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）近年看好大陸經濟前景，加上美國政府浮濫發債，羅奇去年就看空美元前景，直指美元會再崩跌35%，時至今日，羅奇仍不改看衰美元的態度，並調整預測數字，認為美元未來將跌15~20%。

據《CNBC》報導，美元指數過去1周上漲0.73%，但羅奇認為，去年他預測美元指數未來1~2年將下跌35%，從那以後，美元就重挫7%，今年將續跌15~20%，不僅反映經常帳赤字，也反映歐元未來走勢，與此同時，美國聯準會(Fed)將繼續維持零利率。

羅奇指出，市場強調Fed將利率維持在零利率區間，就能防止美國經濟再度陷入衰退，但從政治動盪到雙底衰退等可能性，再到經濟V型復甦，市場也毫不關心。羅奇表示，從去年11月消費者零售銷售數據急速下滑，消費者信心數據疲軟，以及12月失業數據顯著惡化，可見經濟下滑正在發生。

羅奇表示，目前還沒有通膨的壓力，但未來肯定會開始擔憂通膨，因為供應鏈已經像美元般被打亂，有鑑於美國總需求疲弱，可能還要一段時間才會發生。

(中時新聞網)