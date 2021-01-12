新北市三峽區興隆宮媽祖廟已有240年歷史，現有空間狹小，不敷使用，規畫原地重建，今舉行重建動土大典，新北市長侯友宜特別出席參拜，祈求平安健康、市政順利。興隆宮媽祖廟主委陳福生表示，重建工程斥資5億元經費，將遵循傳統工法重建，並融入在地老街歷史街區意象，預計2026年完工。

陳福生表示，興隆宮、三峽祖師廟、三峽福安宮，合稱三峽區三大古廟，但因廟宇在不同時期整建只以簡易鐵皮屋處理，動線紊亂，外觀也無法融入老街景觀，現有空間也相當窄小，已不敷使用，因此規畫原地重建，提供信眾舒適、溫馨的參拜空間，預計重建後能成為老街亮點，傳承傳統文化。

重建建築師張肇丞表示，興隆宮有閩南式街屋綴飾華麗巴洛克紋飾，未來會將廟宇外觀整體顏色、選材都融入老街意象，空間也將採3殿2廊格局，依照神格位階重新安排參拜空間及動線，符合廟方參拜的儀式空間，照明部份則會設計天井，讓自然陽光灑落，呈現廟宇屋頂層次感，廟埕廣場也將採宮廟樣式燈籠，營造莊嚴溫馨的空間。

侯友宜表示，興隆宮創建於清朝乾隆年間，可說是見證了三峽發展，也是在地重要的信仰中心，廟方秉持著悲濟世精神，長期捐贈社福團體物資，並大力推廣民俗宗教節慶。媽祖廟重建是地方上重要的大事，也希望工程順利，廟宇落成後香火能更鼎盛，繼續護佑三峽。

(中時 )