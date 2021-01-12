龍華科技大學管理學院舉辦「智慧商務大師」系列講座，壓軸場邀請果實夥伴創辦人、董事長陳宏守暢談「從我的創新創業歷程談智慧廣告與行銷」，以其跨國企業經營管理豐富經驗，侃侃而談盛年退休後投身網路廣告行銷業的創新創業歷程，分享如何從做一個平台，逐漸成一個生態系，以增進師生對AI及大數據下的新經濟型態有更深入了解，提升師生專業管理知能。

龍華科大管理學院院長陳元和特別介紹，陳宏守跨國企業經營及網路行銷經驗豐富，但卻在2010年選擇創業，成立果實夥伴(OneAD)公司，在短短10年間，歷經5次轉型，即便本身已是一家數位企業，但從未停止轉型發展。

龍華科大校長葛自祥(左)致贈感謝狀，感謝陳宏守分享實務經驗，精進師生專業知能。(龍華科大提供)

陳宏守表示，由於本身職場歷練就是軟體和網路背景，中年退休選擇創業，最初就選定擅長的影音創業，做為市場切入點。回首果實夥伴的轉型歷程，每一次都在嘗試尋找新的商業模式，像是初期果實夥伴以影音內容託管服務起家，但是當時市場尚未認知此一趨勢，並未有太好的發展潛力，因此果實夥伴也面臨了第一次轉型陣痛期。

陳宏守指出，傳統媒體跟數位媒體最大差別，就是後者更懂消費者的心態。進入大數據時代，包括受眾族群分布、點擊、轉換率等，不僅要曝光度，廣告主更需要精準的受眾行為，在數據科技核心能力下，果實夥伴建立標籤技術，每一次廣告投放，都能收回超過10個數據，至今已建立了1800萬個One ID。

「數位轉型不是Why或What，而是When。」陳宏守說，新冠疫情延燒，許多企業面臨前所未有衝擊，平庸的管理者在找衰退的理由，卓越的團隊在找跨越的方法。

(中時 )