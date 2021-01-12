前統一獅隊一壘手「百戰百勝」鄭百勝驚傳於昨日因口腔癌過世，享年60歲；與他同梯的樂天桃猿隊首席教練林振賢今（12）日回憶，當年鄭百勝的守備功夫十足，應該是中華職棒一壘手中劈腿接球美技的始祖。

林振賢說，職棒元年（1990年）他是在三商虎隊，鄭百勝則屬於獅隊，球場上少不得要互爭雄長。事實上，兩人從少棒時期就開始較勁，鄭百勝是台南市第二代巨人隊，林振賢則是高雄市飛獅少棒隊，在南部七縣市比賽都是飛獅贏球，不料參加全國選拔賽飛獅卻輸給巨人。

林振賢說，後來鄭百勝在遠東區少棒賽創下數項全壘打紀錄，進而拿到威廉波特世界少棒賽冠軍，從此名氣響徹全台。到了成棒以後，鄭百勝身高只有172公分，手臂也不夠長，防守一壘並不適合，所幸後來練了劈腿接球這招，能夠盡量延伸自己的身體，才彌補了身高不足的缺點。

職棒早年部分球員往往喜歡嚼食檳榔，加上抽菸，鄭百勝因而罹患口腔癌，終致辭世。林振賢感慨道，聽到同梯球員病逝的消息不禁感到震驚與不捨！也藉此提醒球員們，平常不要養成一些會影響健康的生活習慣，因為打職棒最大的本錢就是自己的身體，務必要珍惜才是。

(中時 )