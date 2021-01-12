生展(8279)決議參與金穎生技(1796)現增普通股私募案，完成後將持有增資後的股權達30.08%，並成為其最大股東。本次私募案可望結合雙方專業優勢，藉以擴大經濟規模、降低成本，並朝向國際發展，共同拓展微生物發酵全球市場。

生展完成此次投資後成為金穎第一大股東，雙方分享與整合研發、設備產能等資源，生展可擁有更穩定的原料供應來源，並降低未來發酵設備資本支出；金穎獲取生展在特殊劑型開發、產品功能性驗證和醫藥方面臨床試驗等經驗，運用於未來開發的新保健素材，強化原料的應用及獨特性。兩家公司將合作共同開發拓展微生物發酵及保健品國際市場，以助於市場及產品的推廣與銷售。

金穎生技是微生物發酵的國際級專業研發量產的整合服務廠商，在原有的2套50噸級及2套55噸級發酵量產工廠的基礎下，2020年開始規劃並興建一棟獨立廠房，預計購置2套66噸級全自動發酵設備，以及完整的下游純化生產線，此新廠以符合歐美生技產業規範而設計，並以國際市場為主要目標。金穎今日召開董事會，決議發行私募普通股12,000仟股，私募價格每股22.82元，募資總金額為2億7384萬元。

生展從事原料藥、藥品級乳酸菌素材以及特色劑型機能保健品生產，以藥廠級研發製造能力，從事原料藥及保健營養食品研發與生產，為國內益生菌保健產品領導廠商。

(時報資訊)