12日，菲律賓央行行長表示，飽受疫情所苦的菲律賓經濟，最糟糕的時期已經過去，預計2021年的景氣將會明顯反彈，而目前寬鬆貨幣政策，足以讓經濟恢復成長。

菲律賓中央銀行 (BSP)行長班傑明迪克諾（Benjamin Diokno），就旅居外國公民向本國匯款的僑匯與外國直接投資項目的改善，並引用植物的綠芽，來形容菲律賓最糟糕的時刻已經過去。

選擇在28日將公布2020年經濟成長(GDP)數據之前發言的菲國央行行長，預計上季將出現實質成長，而2021年第二季也將可見兩位數字的經濟成長。還補充說，2020年菲律賓經濟出現近30年來，首次衰退現象，不過目前的利率政策，足以讓菲律賓挺過去。

菲律賓在2020年預估出現8.5％至9.5％負成長後，2021年經濟成長預估值，將落在6.5％至7.5％間。

2020年，菲律賓央行（BSP）共降息五次，共計200個基點(BP)，使得隔夜附賣回操作利率創下2％歷史新低，得以讓菲律賓躋身於全球最積極的量化寬鬆之列。

同時，菲律賓央行也大砍銀行存款準備金比率200個基點，並通過購買政府公債和向政府展延貸款，以確保資金流動性。目前，菲國央行已向金融市場注入約2兆比索，約416億美元，相當於菲律賓一成的GDP。

該行長對通貨膨脹率做出補充說明，2020年平均為2.6％，2021年與2022年將保持在2％到4％目標範圍內。同時，菲國央行將於2月11日再檢視其貨幣政策。

(時報資訊)