聯強(2347)自結2020年12月合併營收375億元，創同期歷史新高，也是單月的歷史次高紀錄，年成長13%。去年第四季合併營收1,001億元，年成長7%，季成長12%，並連續三季達到雙位數的季成長；公司對本季營運仍樂觀看待。

聯強國際表示，聯強各區域在去年第四季充分掌握到旺季需求，以及由疫情引發的遠距、零接觸、企業加速數位轉型的各種商機，全力衝刺，帶動聯強去年第四季營收站上千億元大關。同時各區域在第四季也都創下年度的新高，並達到年對年正成長，尤以紐澳與元件事業表現最佳；其中，紐澳年成長14%，並創下單季歷史新高紀錄；元件事業則成長達22%。此外，台灣資訊與台灣通訊都有15%以上的成長，大陸成長6%並連續三季達到雙位數的季增。

聯強持續積極拓展的商用市場，去年因企業加速數位轉型投資，除連續三季達雙位數季增外，去年第四季更站上單季歷史次高，佔資訊類產品比重首度來到五成。IC元件受惠終端需求暢旺、零組件供貨吃緊、製造商積極備貨生產，也有超過兩成的成長。電競/遊戲/影音等宅經濟、以及視訊/無線/雲端服務等遠距相關的產品，去年第四季依然熱銷，分別再大幅成長五成與三成。

展望今年第一季，由於市場買氣依然熱絡，再加上去年第四季因產品缺貨而未能滿足的需求將遞延到本季，聯強預期第一季將延續去年第四季的熱度，將會有優於預期的好表現。

(時報資訊)