大批川粉6日闖國會鬧事釀成5死後，川普政府爆辭職潮，白宮美女發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）7日出席記者會時外貌大變，引發網友熱議，有網友笑稱是不是連化妝師團隊都辭職了？也有人評論麥肯內尼看起來像「哭了好多天」。

川粉6日闖國會暴動，隔日白宮美女發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）的妝髮大變，引起網友嘲諷是不是連化妝師都集體請辭。

澳洲新聞網（News.com.au）報導，川粉6日闖國會暴動，隔日白宮美女發言人麥肯內尼在記者會上快閃，指出川普政府以「最強烈的措辭」譴責暴民的暴力行為，發表2分鐘聲明之後就快閃離開，並未接受媒體提問。

除了記者會上快閃引起關注，當天麥肯內尼的外貌、妝髮大改變也引起討論，畫面顯示，與平時大波浪捲髮、眼睛炯炯有神、幹練、完美的發言人形象相比，麥肯內尼當天「判若兩人」，任由長髮塌陷、沒有吹捲，眼下眼袋明顯，氣色、表情看起來憔悴不已。

Hair and makeup quit pic.twitter.com/HgK3MITVkk — Franz Coughka (@evren__7) January 10, 2021

記者會影片引起大批網友討論，網友評論麥肯內尼的妝容、髮型看起來完全不像是經過專業人士打理過的，有網友斬釘截鐵表示白宮的妝髮團隊一定是集體走人，否則川普一定不會讓麥肯內尼就這樣上電視，「因為大家都知道他有多著迷於這些事。」

另外也有許多網友評論麥肯內尼看起來像是「哭了好多天」。

也有許多網友指出，比起她的外表，麥肯內尼還有更多值得批評的事，另外也有人真心表示麥肯內尼確實很美，但這不改變她很「討人厭」的事實，並且不值得別人同情。

(中時新聞網)