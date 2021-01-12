新冠肺炎疫情有升溫趨勢，基隆市政府下午3點臨時舉行記者會，市長林右昌宣布多項因應措施，包括取消市府年度尾牙以及愛心聯歡餐會，針對醫療院所加強查核機制等。

林右昌表示，受到疫情影響，市府一年一度的尾牙取消辦理，原本餐會的費用將由人事處發送給各局處單位，摸彩活動改為線上直播辦理；社會處辦理的各區春節愛心聯歡餐會，也將取消聯歡餐會方式，將餐會費用改為加發春節慰問金，由原本1000元增加至1500元，以現金替代餐食補助低收戶，直接匯到低收戶之戶頭。

針對醫療院所的部分，市府除了例行定時查核外，也將立即啟動加強查核機制，協同專家委員對轄內醫院的感染管制嚴格查核，並加強審視第一線人員的防疫措施，尤其是照顧確診案例，防止任何可能疏漏處。

此外，對已成立的醫院感染管制群組，包括各醫院管理階層，多向互聯即時疫情及管理資訊，並加強輔導本市醫院落實各項相關感染管制措施，持續依應變計畫，加強人員訓練、應變整備及適時啟動應變機制。

林右昌說，將會無預警查核本市9家地區級以上醫院，分別為，衛生福利部基隆醫院、長庚醫院、礦工醫院、基隆三軍總醫院基隆分院、基隆市立醫院、新昆明醫院、暘基醫院、南光醫院、維德醫院，督導醫院落實感染管制品質及應變整備。

林右昌提及，感謝第一線醫護人員為民眾健康的付出，希望民眾一起向所有醫護人員打氣，他也提醒民眾千萬不要輕忽，不要因為台灣很安全，就鬆懈了防疫動作，特別是接著就是農曆春節，呼籲大家要做好萬全的防疫，才能夠平安過一個好年。

(中時 )