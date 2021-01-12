大陸男星王一博因演出《陳情令》後爆紅，成為新一代男神，和趙麗穎合演《有翡》也再度掀起話題，還在選秀節目《創造101》擔任舞蹈導師，然而人紅是非多，有網友爆料他不但和網紅約炮，還和女方開著紅色跑車兜風，令大批粉絲心碎，對此，王一博公司也回應了。

一名網友爆料，稱王一博和一名開紅色跑車的網紅約炮，還貼出王一博坐在跑車裡的照片佐證，該名網紅也遭起底，網友們發現2人的行蹤幾乎一致，幾乎證實消息，然而王一博的經紀公司樂華娛樂也迅速澄清，這都是網友們憑空捏造的，強調2人根本不認識，那張跑車照片是王一博拍攝電影的路透圖。

樂華娛樂表示，「相關主體利用上述影片及圖片捏造、發布不實言論的行為，是惡意造謠生事，旨在引起針對王一博先生的負面輿論，已涉嫌侵犯王一博先生名譽權」，警告網友撤下所有不實謠言，「對於具有嚴重涉嫌侵權情節的主體，將嚴肅追責到底，絕不姑息」。

樂華娛樂迅速澄清網路消息。(圖/翻攝自微博)

事實上，王一博已經不是第一次傳出桃色新聞，去年10月，網紅woppei曾指出「有個一線男明星約我玩了，還誇我好看，是真的事，周圍朋友都驚呆了」，有人猜測是王一博，她也回應猜中了，立刻掀起熱議，woppei才連忙澄清大家只是普通朋友，「男明星就不能有圈外好友了嗎？」

(中時新聞網)