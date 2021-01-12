大陸河北省新冠肺炎疫情加劇，該省疫情防控新聞發布會今（12）日指出，截至上午10時，該省當天再增21例本地確診病例，連同過去一日的40例新增本地個案，短短34小時共增61例本地病例。會上通報，為防止疫情輸出，對石家莊市、邢台市、廊坊市實施全域封閉管理，人車非必要不外出。

據《東網》報導，疫情防控新聞發布會指出，對石家莊市等三市中高風險地區的村莊和居民小區，將採取更為嚴格的封控措施，繼續嚴控人流。在公路、鐵路、城市客運、民航、水路等方面，同樣採取最嚴格的管制措施。目的是封住大交通，管控小交通，導致疫情向外傳播擴散。

自本月2日以來，河北省累計發現本地確診病例326例，本土無症狀感染者234例。其中石家莊市累計本地確診病例304例，本土無症狀感染者229宗；邢台市累計發現本土確診和無症狀感染個案分別為21和5例；廊坊市固安縣有1例本土確診個案。

河北省疾控中心主任、流行病專家李琦在發布會上指出，從第一輪全民核酸檢測和部分第二輪檢測數據看，所有感染者分布均呈局部高度聚集性。截至周二凌晨零時，石家莊的疫情分布在12個縣區，其中76.39%病例發生在藁城區，藁城區95.62%病例發生在增村鎮；邢台南宮市也呈現局部的小規模聚集疫情。

(中時新聞網)