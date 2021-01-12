有「最強奶媽」之稱的網紅謝薇安（Vivian），外型甜美還有F級傲人上圍，是網路高人氣正妹，IG擁有近500萬粉絲，不過去年底帳號無預警遭停用，讓她相當崩潰，之後只能靠臉書和粉絲互動，近日她決定重新創新帳號回歸，短短幾天就有逾5萬人追蹤。

謝薇安近日重新創IG帳號，就有逾5萬人追蹤，她也分享一系列超火辣美照，穿著緊身短版上衣，胸前開超深V，F奶快掉出，衣服直接被撐爆，下半身更直接穿小褲褲，露出白皙腿根，火辣指數破表。

謝薇安重新創立IG帳號，辣照連發。(圖／翻攝自謝薇安IG)

她也在限時動態透露，因為IG帳號消失後，就出現許多假帳號來冒充她，所以才決定再創新帳號，她也希望大家多多分享，讓IG官方可以注意到這件事。其實，26歲的謝薇安已是孩子的媽，不過仍保有火辣身材，因此IG吸引高達497萬人追蹤，人氣比不少明星都高。

不過之前帳號突然被停用，讓她緊張大喊：「我也不知道發生了甚麼，該怎麼辦？」接著崩潰直呼：「2020年底了，還給我出個大事，不要整我好嗎...？」而雖然她仍想找回原本帳號，但目前還是無法使用。

(中時新聞網)