面對觀光人潮，陳其邁強調捷運和輕軌都有SOP防疫準則，列車及衛生局人員都會隨時抽查，確保防疫落實。（袁庭堯攝）

高雄輕軌大南環路段12日下午4點即將通車，全線開放免費搭乘至2月28日。面對台灣防疫升溫，陳其邁表示，一切按SOP進行，列車及衛生局人員隨時抽查，確保防疫落實。

北部爆出醫院內部人員感染，高雄國際馬拉松、高美館五百人大露營全都緊急宣布延辦，但高雄輕軌即日起全面開放免費搭乘，恐面臨春節龐大觀光人潮，陳其邁強調，捷運和輕軌都有SOP防疫準則，一切按照規定執行，希望民眾全程配戴口罩、遵守防疫規定。列車及衛生局人員都會隨時抽查，確保防疫落實。

針對模擬行車測出的瑕疵，如號誌轉換不佳、行車速度過慢、班次不穩定、轉乘接駁等問題，陳其邁表示，重要路口是輕軌「相對優先」，次要路口是「絕對優先」，交通號誌也還需要時間磨合，歡迎持續監督，讓輕軌成為綠色交通典範。

民眾實搭心得，認為高雄輕軌現行速度比淡海輕軌慢，適合放假悠閒賞風景，不適合上班趕時間搭車。捷運局長吳義隆解釋，列車行經路口需採防禦性駕駛，速度確實有稍微放慢，但平均時速仍有20公里。

對於北環段，陳其邁希望美術館段跟大順路段都能夠加速，目前已闢建龍德新路替代道路紓解大順路段車流，也大幅增加停車格跟停車場，提出九個優化路線，希望輕軌2023年成圓後交通順暢。

輕軌新增的大南環段共計9站，為C15壽山公園站至C17鼓山區公所站，以及C32凱旋公園站至C37輕軌機廠站，路線由原先8.7公里延長至12.8公里。

「北環路段」鼓山延伸至大順、博愛路口站（C24）路線將於2022年底完工通車，環狀全線將於2023年底完工通車。

(中時 )