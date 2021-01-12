中央選舉委員會主任委員李進勇(右1)及桃園市選舉委員會主任委員李憲明(右2)，今日(12)日前往桃園市選舉委員會視察桃園市議員罷免案選務籌備（電腦計票）情形。(選委會提供／蔡依珍桃園傳真)

北部某醫院2名醫護人員確診新冠肺炎，讓台灣疫情再度升溫，桃園市議員王浩宇罷免投票活動周六即將登場，桃園市選委會12日表示一切照常舉行，會嚴加落實防疫措施，針對有症狀或發燒者，將設獨立通道的防疫圈票處，並提供塑膠手套，投一次、消毒一次。

民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案投票日定於本周六（16日），中選會主任委員李進勇12日下午2點到桃園市選委會視察了解選舉作業，包括罷免票印製、計票作業及投票當日防疫措施等選務籌備情形，因應疫情升溫，選委會也報告防疫作為，包括排隊保持社交安全距離、全程戴口罩、並在233個投開票所都提供體溫計。

桃園市選委會指出，只要投票者有類症狀或體溫超過37.5度，就會啟動防疫機制，導引至防疫通道，在專屬防疫圈票處投票，會提供塑膠手套，並在圈票完全面消毒，避免成防疫破口。

桃園市選委會指出，根據中選會函示的配合辦理秋冬選務防疫作業，居家隔離、居家檢疫者禁止進入投票所投票及參觀開票，至於自主健康管理者，在接獲衛生單位通知檢驗結果確認為陰性之前，也應留在家中不可外出參與投票，選委會會向衛生局聯繫，取得自主健康管理人員資訊，並加強宣導應留在家中。

桃園市選委會也公布投票人數，第7選舉區（中壢區）選舉區有32萬7758人，依選罷法規定，同意票要超過不同意票，且同意票達選舉人總數25％以上才通過罷免，即同意罷免票要達8萬1940張才會過關。

罷免票已於11日開始製版印刷，印刷廠在印製期間內全程監視錄影，並有監察小組委員會到場監印，同時警察機關也都是24小時戒備，並進行嚴格的門禁管制，人員皆須憑選舉委員會核發工作證及接受檢查，才能進出印刷廠，以嚴防罷免票外流。

李進勇表示，桃園市市議員罷免案為社會各界矚目，除須維持選務中立外，也不容任何選務疏失，投票及開票過程都要依照規定程序執行，面面俱到，尤其開票時，也要確實作到檢票、唱票、記票及開票後的整票等步驟。

(中時 )