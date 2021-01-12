桃園市議員王浩宇罷免案將在16日進行第三階段投票，但中央流行疫情指揮中心今天證實，北部出現兩起本土確診案例，足跡曾現身桃園某購物中心。桃園市長鄭文燦下午在記者會表示，近期民間活動須依照防疫規定進行。對此，罷免王浩宇團隊回應，相信鄭文燦防疫作為。據桃園市選委會最新回應，表示一切照常舉行，會嚴加落實防疫措施。

桃園今天因出現疫情蹤跡，為某醫院醫師及護理師，傳出有許多賣場都進行消毒和暫停營業，對僅隔不到4天就要進行罷免投票的王浩宇罷免案，是一大壞消息。

「罷免王浩宇」臉書粉專12日透過臉書發表公告回應，今天接獲許多民眾電話詢問，深怕會因突發的疫情狀況而影響大家期待已久的罷王投票，甚至有不少人擔心會因此影響投票率。

總部強調，一切聽從中央流行疫情指揮中心的安排，一直以來總部不論是宣傳活動或是總部營運，都是以積極防疫為首重，並相信中央流行疫情指揮中心的防疫指揮與鄭文燦執政團隊的防疫安排。

罷免團隊一定會讓罷免投票過程是「既高效又安全」，所以任何人「假如想藉疫情突發狀況來帶風向，影響民眾投票意願」，總部認為都是對現在的政府（尤其是對鄭文燦市府團隊）的不信任，並且是非常可恥行為。

桃園市選舉委員會11日發表公告，公告桃園市議會第2屆第7選舉區議員王浩宇罷免案投票人人數為32萬7758人。依公職人員選罷法規定，投下同意罷免票數要達25％(四分之一)，且同意票需超過不同意票，因此，需8萬1940張同意罷免票。

📢＃任何想藉疫情來影響投票的行為都是可恥的❗ 今早桃園市有許多賣場都進行消毒和暫停營業🧴，一時團隊內也接獲許多民眾詢問📞，深怕會因突發的疫情狀況而影響他們期待已久的罷王投票🗳️，甚至有不少人擔心會因此影響投票率📉。 總部在此聲明📣，一切... 由罷免王浩宇發佈於 2021年1月11日 星期一

(中時新聞網)