王浩宇搞黑函奧步，罷免團體轟「已經嚴重違反選罷法」。(圖/翻攝自罷免王浩宇臉書)

桃園市議員王浩宇的罷免投票將在16日舉行，現在已經進入最後倒數，但有民眾發現在公共停車場的收費機和樓梯間被張貼「支持罷免王浩宇 就是中共同路人」等標語。對此，藥師林士峰直批，不知道是誰想出來這些沒營養的黑藍標語，並指「中共同路人」本身就是謬論，他更呼籲中壢市民1月16日投下神聖的一票，讓王浩宇高票當選中壢市民。

對於有人在公共空間張貼攻擊罷王的標語，林士峰今(12日)在臉書上，不知道是誰先想出這樣沒營養的黑函標語。他指出，這幾年某些陣營很喜歡把敵對政敵，一一貼上中共同路人的標籤，好像只要不是自己人當選，就會把台灣賣掉一樣，「忙著貼標籤，而不就科學的事實討論驗證的文化，真的不可取」。

林士峰認為，基本上「中共同路人」本身就是一個謬論，因為不管是哪個政權當選了，都不可能會對中共政權妥協，在台灣的居民大家都很清楚的知道，中國共產黨是敵國也是外國，不管是親中、親美、還是親日，大家都是為了謀取中華民國最大利益奮鬥著。

林士峰更指出，難道親美親日會比親中來的高尚嗎？並呼籲中壢市民應該要勇敢的站出來，「把你神聖的一票投給罷免王浩宇議員，讓王浩宇議員能在1月16日高票當選中壢市民。一起為中壢做對的事！」

不知道是誰先想出這樣沒營養的黑函標語。 1.這幾年，某些陣營很喜歡把敵對政敵，一一貼上中共同路人的標籤，好像只要不是自己人當選，就會把台灣賣掉一樣，忙著貼標籤，而不就科學的事實討論驗證的文化，真的不可取。 2.基本上中共同路人本身就是一... 由藥師林士峰發佈於 2021年1月12日 星期二

(中時新聞網)