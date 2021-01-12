新竹瓦斯公司12日舉辦動土典禮，將於竹北市泰和整壓站至湖口鄉鳳山整壓站間，興建6公里專管，未來服務新豐、湖口地區民生、商業及工業用氣。（莊旻靜攝）

增設瓦斯專管！新竹瓦斯股份有限公司12日舉辦動土典禮，為位於竹北市的泰和整壓站興建專管至位於鳳山工業區的鳳山整壓站，2站之間長達6公里的專管，預計配合中油林口摻配廠明年3月完工使用，未來可供給新豐、湖口地區的民生及商業、工業用天然氣。

新竹瓦斯公司總經理黃俞昌表示，目前全台共25個天然氣公司，竹瓦為其中之一，服務對象包含民生、商業、服務業及小型工業業者，為了降低重油汙染，工業用戶申裝需求大增，若將工廠納入供氣對象，1天約需供應20萬立方公尺天然氣。

此工程總經費約2億1500多萬，初步設計為1進4出，預計1條經由榮光路到新興路口，另1條則為榮光路至莊敬路口，第3條則為鳳山工業區專用，最後1出則預備給新竹工業區東區，未來則預計擴充至2進6出，提供更穩定的天然氣輸出。

新竹縣長楊文科也是新竹瓦斯公司董事長，他支持竹瓦供氣及用氣安全計畫，專管未來完工後，可供應已申請的廠商並開放受理工業用戶申裝，也使在地民生用氣更加豐沛。出席的縣議員吳菊花等人，也支持此計畫，吳菊花提及不少住戶在夜間，也曾抱怨天然氣供氣不穩的事，期望可於未來獲得改善。

輸氣管線建置將於竹北市泰和整壓站，至湖口鄉鳳山整壓站間新設12吋被覆無縫鋼管，黃俞昌也表示，瓦斯公司為用戶普及與供氣安全，每年均編列管線延長及汰換的預算，新建置整壓站及其專管建置工程為新里程碑，瓦斯公司也必須超前部署，提供用戶使用。

(中時 )