醒吾科技大學行銷與流通管理研究所碩士生陳彥妃，鑽研品牌行銷成績優異，甜美的她事親至孝，家境雖不富裕得打工求學，經常小額捐款扶助弱勢貧童，人美心更美，勤學善行獲五股金鐘扶輪社頒贈13萬5千元獎學金，未來將把所學回饋社會，發揚扶輪社「超我服務」精神。

：五股金鐘扶輪社長鐘志強（右）大氣頒贈鉅額獎學金給醒吾學生，醒吾科大校長陳義文（中）致贈感謝狀，左為陪同頒獎的五股金鐘扶前社長蕭旭志。(醒吾科大提供)

陳彥妃家境雖不富裕，常小額捐款幫助弱勢貧困幼童。(醒吾科大提供)

國際扶輪3490地區新北市第六分區五股金鐘扶輪社社長鐘志強，今(12)日偕同前社長蕭旭志親至醒吾科大頒發陳彥妃中華扶輪獎學金。鐘志強是成功企業家，現為建丞空調工程公司總經理，他強調扶輪宗旨著重鼓勵並培養，目在做公益，這個獎學金要幫助家境清寒、孝順且成績優越的學生，陳彥妃同學就是符合這些條件才獲獎的傑出學生。

醒吾科大校長陳義文感謝五股金鐘扶輪社，大氣把鉅額獎學金頒給醒吾學生陳彥妃，希望有心向上的學生都能有機會得到幫助，學校最重要的成就是培育出傑出的學生。他期勉研究行銷的陳彥妃要學好英語，以台灣為根基、放眼世界，未來在社會上有好的成就，不忘回饋社會初衷。

全力推薦陳彥妃獲獎的醒吾科大國際暨兩岸事務處國際長國安民表示，學校從多位優秀學生中，遴選推薦兩位符合條件優秀同學，其中陳彥妃不但成績優秀、用功不缺課，每天早上還幫忙母親賣早餐，十分孝順；引薦這次獎學金的琉金富貴精品公司總經理蕭旭志謙稱，扶輪社只是拋磚引玉，藉由獎助學金的頒發，希望更多清寒學生能翻轉人生，協助他們的家庭脫貧。

鐘志強表示，扶輪社是提供人道服務的世界組織，全世界超過120萬名社員，分屬逾200個國家及地理區域共33,000多個扶輪社，而五股金鐘扶輪社不只協助國內優秀清寒學生完成學業，也把觸角延伸至醫療資源匱乏的尼泊爾，建置口腔照護醫療機構學校，協助當地民眾改善醫療品質，幫台灣做最佳國民外交。

陳彥妃出身平凡家庭。她說：「父親是夜班保全員，自小對父親的記憶就是想當勤勞且努力，生活也非常的勤儉，在父親身上學到了認真且獨立的生活態度，而母親總是教導我做人的態度及原則，任何事以善良為出發，以自己能力所及幫助別人。」

陳彥妃表示，父母忙碌的時候，她跟著哥哥一起照顧弟弟妹妹，更讓她學會照顧、體恤且包容，且近年母親為了照顧身體不便的奶奶，她更感受到生命的脆弱，即使生活橫逆挫折，點點滴滴都懷著感恩的心，曾擔任志工至養老院探視孤老長輩，也常小額捐款協助弱勢貧困幼童，真正體驗助人為樂。

陳彥妃大學唸輔大心理學系，會報考醒吾科大行銷與流通管理所，除了對行銷有興趣，醒吾科大提供最佳學習環境，其表姊、歌手章進慧醒吾科大畢業後繼續攻讀行流所，兩人就一起考進行流所當同學。陳彥妃說，表姊不但歌唱得好，也會作詞作曲，行銷與管理專業對未來演藝事業發展，有極大幫助，她則專攻品牌行銷的聯結性，因電商崛起已改變消費者購物習慣，都需要行流專業知識。

陳彥妃很感恩五股金鐘扶輪社的愛護，也感謝國安民國際長的推薦、及李永翔教授與企管系吳怡芳主任的指導，她會善用獎學金努力完成「顧客滿意度、顧客知覺品質與品牌聯想」之研究，未來也將把醒吾科大所學行銷與流通管理專業知識，回饋社會運用在公益慈善事業，幫助其他需要幫助的人，才不會辜負醒吾科大師長諄諄教誨及扶輪社頒贈獎學金美意。

(中時新聞網)