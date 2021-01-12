王姓患者經核磁共振檢查，影像中以紅色圈出缺血性腦中風位置。（亞大醫院提供／林欣儀台中傳真）

有糖尿病、心房顫動病史的65歲王姓男子，日前凌晨醒來時感覺左半身無力、講話變得模糊不清等疑似中風症狀，就醫檢查發現腦部大血管未阻塞，研判為缺血性腦中風，緊急施打「血栓溶解劑」後，恢復良好；醫師強調，心房顫動是導致缺血性中風的危險因子之一，患者應留意。

亞洲大學附屬醫院神經內科主治醫師邱新藻指出，根據國內臨床試驗，在腦中風發作後3至4個半小時內若能施打血栓溶解劑，患者3個月後復原情況良好；以王男為例，他凌晨2點多醒來，發現左側肢體無力且說話不清，檢查確認大血管無阻塞，從發病到就醫已超過3小時，家屬決定自費施打血栓溶解劑。

王男經施打血栓溶解劑，後續雖仍有部分腦出血情況，但僅造成他有些微說話不流暢、較原本說話像含著滷蛋的情況好許多，其餘功能都恢復良好。醫院表示，王男就醫期間會診心臟內科醫師、尋找病因，經抽絲剝繭，確認其致病原因與心房顫動有關。

邱新藻說，「缺血性腦中風」在台灣中風型態中約占8成，可能因心臟血栓流到腦部或血管硬化導致，通常與三高、老化等情況有關，若未及時注射溶解劑恐引發腦部損傷；此外，心臟跳動不規則就易產生血栓，若血栓跑到腦部就會造成腦中風，因此，心房顫動也是引發此病症的危險因子。

邱新藻強調，目前醫界多以口服抗凝血藥預防心房顫動造成的缺血性中風，醫師通常會依患者嚴重程度、病情發展及風險評估提供適合藥物並隨時監測療效，建議有需要的患者可與醫師討論使用。

(中時 )