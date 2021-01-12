你身邊是否也有一些人嘴巴很甜，但是心機很重，為了達到目的不擇手段？這種人因為和第一印象的反差大，很容易放鬆戒心而被他利用，星座運勢網站「星座喲」點名以下3個星座，從外表和行為看來完全是個好人，很會講好聽的話，其實比誰都還會耍手段，哄騙他人不著痕跡！

▍1.雙魚座

雙魚座看起來很乖巧、很好說話，並且擁有強大的交際能力，他很擅長以退為進，當需要打聽消息的時候，會把對方捧得高高在上，自己彷彿屈居弱勢，其實這是他隱藏目的的手段，他掌控了整段談話，卻讓對方以為自己佔優勢，不知不覺把重要情報說溜嘴也不自知。

▍2.天秤座

天秤座非常會揣摩人心，而且又很會說話，原本立場堅定的人遇到他們，也很容易被說服而動搖，尤其是涉及利益的談判，他們知道對方內心的渴望，會抓緊時機畫大餅，誇大一些難以實現的好處，讓對方不知不覺淪陷！

▍3.射手座

射手座性格熱情，而且樂於助人，會主動解決朋友的問題，但如果他有特殊目的，也會利用自己的這個特點來取信於人，讓對方以為自己是好人，等到對方放下戒備後再加以哄騙，達到自己的目的。

(中時新聞網)