政府開放美牛後，今年1月開放含萊克多巴胺豬肉進口，而開放同時，對豬肉萊劑是否零檢出，地方中央又互相槓上。至於電商銷售肉品或加工食品是否有把關，網家(8044)總經理蔡凱文指出，已經全面通知所有供應商必須把豬肉、牛肉等正確資訊放上去，也會掃描驗證，若發現放的是假的資訊，都會要求下架，目的要讓消費者在電商平台能夠安心購物。

網家今天首度公開「PChomeX家好選物」優質選物服務，並同步攜手亞緻餐飲推出「星級主廚牛肉麵」，剛好遇到近期美豬事情，蔡凱文針對媒體詢問近期萊劑問題做出以上回應。

這次「星級主廚牛肉麵」由米其林星級餐廳楊光宗主廚監製，融合道地杭式風味與台灣文化，歷時兩年研發，打造兩款國人喜愛的經典風味「星級主廚紅燒牛肉拌麵」及「星級主廚清湯牛小排麵」。並於台北迪化街開設「販售歲月的牛肉麵」 大稻埕限定店，重現懷舊牛肉麵商鋪，為持續創新營銷模式，將銷售觸角延伸至全家便利商店、JASONS Market Place等線下通路，亦獨家於PChome 24h購物、亞緻餐飲官網線上銷售，滿足消費者「在家好好吃飯」的美好團聚時光。

經濟部統計，2019年冷凍食品產量及銷量皆超過80萬公噸，產值更近790億元，可快速烹調上桌的冷凍食品與即食料理逐漸成為採購趨勢，帶動「剪刀經濟」崛起，加速改變餐桌樣貌。瞄準即食料理的龐大商機，PChomeX家好選物提供飲食文化全新選擇，兩款星級主廚牛肉麵系列新品包裝皆由旅英時裝品牌APUJAN團隊操刀設計，吸引年輕族群喜愛，亦為年節期間自用及送禮的最佳首選。

首賣星級主廚紅燒牛肉拌麵599元、星級主廚清湯牛小排麵699元，單盒兩份入。在產品訂價接受度上，蔡凱文很有信心表示，吃起來一定會跟外面一般的牛肉麵不一樣，包括肉跟麵份量都很大，價格不會是問題，反而是吃完後認為別人價格才有問題，也預期過年期間，這兩款牛肉麵將拉抬選物平台業績成長兩倍。

網家的選物平台，目前約14個品項，包括冷凍食品、冰淇淋、炸雞、知名巧克力、韓國食品等，去年開站到年尾相比，業績成長4倍，目前品項還是太少，暑假還會推冰品以及品牌代理，有機會會推向東北亞等海外市場。

(時報資訊)