南韓娛樂圈除了有TWICE台灣成員周子瑜，還有(여자)아이들((G)I-DLE)的葉舒華也來自台灣。不過，葉舒華所屬女團近日帶著新曲回歸，雖然馬上攻占各大排行榜，但有粉絲發現葉舒華的獨唱才4秒，氣得砲轟：「也不是多人組合，4秒好像有點太過份了」。

(G)I-DLE於11日發行迷你專輯《I burn》，首日銷量就突破7.5萬張，成績相當優異，展現超高人氣，而主打歌《화(火花)(HWAA)》一釋出便在多個音源榜奪冠，MV在YouTube觀看數也在短短一天衝上770萬，畫面呈現東方冷調美，讓粉絲看得目不轉睛。

影片來自YouTube，如被移除請見諒。

不過，有粉絲熱心地統計每個成員在新歌中獨唱的分配似乎不均，尤其是葉舒華只有開口4秒，而且不斷重複5字歌詞，讓許多粉絲傻眼到爆炸，馬上用標籤슈화파트（舒華部份）洗版推特，一度登上南韓推特的熱搜，掀起眾多討論，消息傳回台灣，更是在PTT、Dcard等論壇吵得沸沸揚揚，網友紛紛留言：「舒華這次是不是創歌詞最短紀錄」、「根本不知道公司內部是怎麼協調的」、「就算韓語和實力再差，4秒還是有點過分吧」、「舒華又當伴舞真滴慘」、「這團賣點就是不讓台灣人唱」；不過仍有粉絲認為，「舒華c位明明也變多了，為何一定要執著part啊」、「舒華份量還是不多，不過出現的畫面都很美，有記憶點」、「舒華眼神很殺很棒阿 也比以前會抓鏡頭了，part少就是公司策略吧」。

事實上，舒華過去就因在歌曲中只有「喔喔喔」的狀聲詞引發熱議，這次的新曲又再發生類似狀況，鏡頭也不多，有網友挖出舒華曾在直播中念2017年日記的影片，提到自己透過徵選成為練習生，來到南韓因語言、文化和實力承受很多壓力，委屈地說：「這時候我懂了什麼叫做心累比身體疲倦更令人痛苦。」一度哽咽到無法再說下去。

(中時新聞網)