美商仲量聯行董事總經理趙正義今（12）日表示，未來一年不動產市場看旺！估計政府也將積極對外招商，其中大型不動產招商案方面，預估今年2021年政府標案投資招商金額將能突破1,900億元、上看2,000億元。

趙正義表示，其中公辦都更、捷運聯開及BOT和地上權案，分別有近830億、578億及503億的投資額。在精華區土地稀缺情況下，市場持續高度關注土地開發案，未來環狀線招商案、士北科園區、高雄亞灣特貿三開發案將會成為下個焦點。

趙正義表示，2020年底大型商用不動產市場依舊延續著上一季的熱度，在數筆工業地產及購物中心交易下持續成長，第四季投資金額總計來到416億元。累計2020全年總投資金額，則再度突破歷史新高，達1,495億元，較2019年同期大幅激增近56％。

其中第四季最大筆不動產投資交易為國泰人壽以46.8億元購買廣豐新天地，第二名則為樂富一號REIT以45億元購買順達科技位於龜山的廠辦。

儘管全球仍持續壟罩在疫情的陰霾下，多數國家經濟預期也並不樂觀，不動產市場也多呈負成長走勢，但台灣的經濟仍能逆勢成長，土地和不動產市場更是一舉突破歷史新高，在國際中表現一枝獨秀，凸顯出台灣市場的穩定度和發展潛力。

受惠於全球對於科技及遠距電子產品的產品需求增加，大量訂單湧現轉單至台灣下，科技及製造業擴廠需求大幅增加，2020全年度工業地產交易突破歷史新高，較去年同期成長48％，來到1,178億元。

其中，又以既有廠房為最主要交易標的，達工業地產投資額的54％，廠房交易多集中於桃園及台南，投資額分別為222億元及142億元。工業土地部分，年投資額則來到226億元，區位上多集中於桃園及新北。

(工商 )