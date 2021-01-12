台灣媽祖聯誼會推出「台灣媽祖平安護照」活動，預估將掀起一陣蓋章熱潮，圖為永靖甘澍宮。（台灣媽祖聯誼會提供／陳淑娥台中傳真）

台灣媽祖聯誼會推出「台灣媽祖平安護照」活動，預估將掀起一陣蓋章熱潮，圖為大甲鎮瀾宮。（台灣媽祖聯誼會提供／陳淑娥台中傳真）

台灣媽祖聯誼會由台灣150餘間媽祖宮廟組成，今年推出「台灣媽祖平安護照」活動，廣邀信徒跟著媽祖去旅行，除了可得到媽祖庇佑及福澤外，只要在今年一整年內，蒐集到100間宮廟印章，就可參加抽大獎活動。

台灣媽祖聯誼會榮譽會長顏清標指出，「台灣媽祖平安護照」活動讓信徒跟廟方有進一步互動，可以蒐集媽祖的福氣及保佑，除了可自己蒐集外，也能贈送給親朋好友，是相當獨特珍貴且心意滿滿的禮物，相信會帶起一波蓋章熱潮。

台灣媽祖聯誼會會長鄭銘坤表示，台灣媽祖廟很多，每間都有各自歷史及背景文化，希望藉由活動讓民眾發掘傳統信仰的意義和力量。有的媽祖廟在海邊，有的在山上，有的蓋在熱鬧的菜市場或夜市集結地，但媽祖都是一樣的，帶給民眾正向又溫暖的力量。

台灣媽祖聯誼會指出，民眾即日起前往會員宮廟添油香100元，即可索取媽祖平安護照，共有5個顏色供選擇，只要蒐集到100間宮廟印章，其中需含一間離島宮廟，就可以參加抽獎。

獎項含Gogoro電動機車18輛、iPhone手機18支、金門高粱酒10箱、捷安特腳踏車50輛、氣泡水機50台等，活動截止日為12月31日。

(中時 )