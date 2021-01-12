我國又現本土病例，北部某醫院昨(11)傳出院內感染，共有兩名醫事人員確診，中央流行疫情指揮中心今證實，這兩名醫事人員分別為醫師與護理師，懷疑醫師是在協助病患插管中遭到飛沫噴濺感染，與護理師是情侶關係，但考量到兩人工作上並無接觸史，因此暫列一例院內感染、一例社區感染。對此，總統蔡英文在臉書上提出3個「一定」，呼籲民眾冷靜看待，相信指揮中心對疫情的管控。

蔡英文在臉書上表示，有關今天公布的838、839本土案例，指揮中心已經有詳細說明。蔡則有「三個一定」要拜託大家幫忙分享出去：第一是大家「一定不要驚慌」。目前疫調、篩檢都持續進行中，暫時沒有發現進一步的案例，該醫院也已經分艙分流控管，確認醫院內部是安全的，不必封院。

第二是「一定要支持醫護人員」。特別是防疫最前線的醫護人員，為了照顧病患，必須暴露在風險中。但也正是因為有這些盡心盡力付出的醫護人員，才有台灣今天的生活如常。

第三是「一定要落實防疫措施」。疫情隨時有變化的可能，我還是要請大家持續戴好口罩、勤洗手，落實防疫措施。把自己照顧好，就是團結當醫護人員後盾最好的方式！

蔡英文表示，過去這一年來，在中央流行疫情指揮中心及所有防疫夥伴的努力下，台灣一次又一次守住疫情的防線。這一次，我們一樣會相信專業，團結克服疫情的挑戰！

(中時新聞網)