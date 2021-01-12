大安濱海樂園虹橋興建經費已到位，市議員吳敏濟12日邀相關單位現勘。（陳淑娥攝）

大安濱海樂園虹橋興建經費到位，完工後將可串連南北園，以利觀光發展。（台中市政府提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大安濱海樂園虹橋拆除已1年多，市府編列工程總經費4470萬元，規劃原地改建。市議員吳敏濟12日邀相關單位現勘時強調，歷經6年爭取終於不負眾望，建議市府聽取地方意見設計出具在地特色景觀橋，屆時將串連南北園及濱海自行車道，期帶動海線觀光及產業發展。

建設局表示，大安濱海樂園虹因橋梁鏽蝕嚴重，2015年封橋並於去年10月拆除，對於多位市議員關心地方建設並爭取改建，市府已編列工程總經費4470萬元，並於去年完成可行性規劃，將原地改建。

前大安鄉長、現任大安區觀光發展協會理事長蘇永珍回憶說，2015年沙雕音樂季時，數百人站在鏽蝕嚴重的橋上，擔心若坍塌恐發生嚴重意外，便反映給吳敏濟議員爭取拆除重建，很開心見到虹橋終於編列預算重建。

吳敏濟表示，歷經6年爭取，終於不負眾望，新橋要發包重建了，建議市府規劃之初聽取地方意見，設計出具有在地特色並兼具交通及觀光功能的景觀橋，串連南北園及濱海自行車道成為新地標，期帶動海線觀光及產業發展。

建設局新工處主祕黃一峰指出，新景觀橋長60公尺，包含自行車道寬6公尺，採預力混凝土樑橋，比鋼構更耐蝕，總工程經費4470萬元，預計2月辦理設計監造發包，10月工程招標，工期約8個月。風景區管理所祕書康文樹指出，每年沙雕音樂季吸引30到50萬人次到訪，景觀橋完工後將可連絡南園，對媽祖園區招標更有幫助。

(中時 )