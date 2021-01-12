30多歲醫師（案838）確診新冠肺炎後，女友、護理師（案839）也確診。中央流行疫情指揮中心表示，該醫師曾照顧重症個案2、3天，也協助過插管，但插管的是麻醉科醫師，不完全擔心是這過程染疫，且醫師進出病房也不只一次，還不清楚哪個環節出狀況，目前沒辦法判定是飛沫或手或是其他的接觸感染，只是因為插管的時候在周圍，相對的風險較高。

該名醫師在1月4日、1月5日比較有密集的醫療處置。指揮官陳時中說，醫師在1月4日曾進入病房協助插管，1月8則出現輕微症狀，1月10日覺得不舒服進而通報採檢，今日確診新冠肺炎，女友也在今日確診。

對於醫師是不是在插管的時候感染？專家諮詢小組召集人張上淳說，插管的人麻醉專科醫師而不是這位醫師，當時他有在旁邊幫忙，執行插管都有全套防護裝備，基本上任何醫療處置，只要動作正確都是沒有問題，不完全擔心是插管的過程染疫。這位醫師幫忙照顧重症病人，進出相當多次，做了很多次的醫療處置，哪個環節出狀況不確定，他進出病房也不是只有一次。

陳時中表示，醫師有協助執行插管，但是插管的時候是在周圍，因此相對的風險比較高，目前沒辦法判定是飛沫，或手，或是其他的接觸導致醫師感染，但是我們策略上先消毒後檢驗，確認醫院沒有病毒才是重要的。

目前比較能掌握的是案838的足跡，因醫師和護理師在一起的時間滿多，足跡會有重疊。陳時中透露，醫師在1月6日、1月7日只有上下班，沒有到外面。1月8日醫師下班後，晚上8點去過大江美食街吃丼飯，然後回家。1月9日是醫師的休假日，下午3點他走路到星巴克國際門市喝咖啡，停留了半小時，然後到徒步到振宇五金行，晚上就到醫院值班，護理師的足跡則還在調查中。

陳時中表示，醫師和護理師外出的時候都有戴口罩，醫護人員的耐受性比較高，不過喝咖啡和吃飯時是沒有戴口罩的。至於能不能透露醫院是哪家？陳說，雖然大家都知道是什麼地方，但是掌控得到的他們就不公布。醫院有一層樓被清空，移到的地方是全防護的人才進得去，和隔離病房管制相同，被清空的地方會消毒檢測，完全安全才會開放。

對於是否考慮過封院，陳時中表示，完全沒有封院的考慮，醫院本身的分倉分流和感控都有一定的水準，我們已經把一個樓層清空當作隔離病房，一人一室就能做好基本的感控。整個醫院也採檢了464人，都是陰性，初步研判沒有感染擴大的情形。其中，密切接觸者有29名員工、26名住院病人及陪病家屬，另擴大採檢的部分，則掌握234名員工、175名住院病人及陪病家屬。

(中時 )