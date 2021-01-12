◎醫師院內染疫首例 插管中遭病毒噴濺

我國又現本土病例，北部某醫院昨傳出院內感染，共有兩名醫事人員確診，中央流行疫情指揮中心今證實，這兩名醫事人員分別為醫師與護理師，懷疑醫師是在協助病患插管中遭到飛沫噴濺感染，與護理師是情侶關係，但考量到兩人工作上並無接觸史，因此暫列一例院內感染、一例社區感染。

◎醫護染疫恐再增接觸者 鄭文燦停辦尾牙

北部某醫院1名男性住院醫師（案838）因插管不幸染疫，還傳染給同院的護理師女友（案839），桃園市長鄭文燦下午3點半親上火線說明，宣布尾牙停辦、大型活動延期、寺廟學校加強防疫並提供口罩，他也不諱言持續疫調，接觸者有可能再增加，至於周末登場的罷王活動，他則四兩撥千金：「要問主辦單位！」

◎糖尿病婦洗腳遭截肢 無辜居家服務員慘挨告

北市王姓居家女服務員，2018年10月底幫洪姓糖尿病患洗腳，不慎燙傷洪婦左足底部，3天後發生潰爛，經醫院清創後仍5趾截肢，洪婦控告王女修法前的業務過失致重傷，士林地院日前審結，燙傷並不是截肢唯一、直接因素，以及沖洗行為是否造成燙傷仍有疑義，判決王女無罪，可上訴。

◎戴資穎出賽了 首戰直落二過關

YONEX泰國羽球公開賽今天正式點燃戰火，被安排在1號場地出賽的世界球后戴資穎，由於前面有三場賽事都打了約1小時的三局大戰，小戴直到下午2點45分後才出賽，女單首輪32強戰面對地主18歲小將班雅帕（Benyapa Aimsard），小戴21比18、26比24直落二晉級16強。

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(中時新聞網)