「台灣–雷伊漢勒世界公民中心」（以下稱台灣中心）執行長裘振宇，日前出席高雄大學國際事務處SDGs講座，分享中心建造碰到的挑戰與溝通過程，令他深刻體悟「有工作才有希望」道理，也盼望各界對敘利亞難民持續關心與伸出援手，包括支持「1001喵（汪）」活動。

「台灣中心」為我國出資，土耳其南部哈泰省雷伊漢勒巿提供土地與部分資金共同建造的「人道建築」，預算僅台幣1200萬元，自2016年至2020年10月9日建築主體完工營運，盼為這座飽受戰火摧殘的苦難城市及居民重建希望，而完成這項不可能的任務，幕後推手就是裘振宇。

裘振宇是台灣人，任教於土耳其畢爾肯特大學，也是專任教授中唯一亞洲面孔。裘表示，2011年敘利亞內戰爆發以來，逾560萬人逃離家園進入黎巴嫩、約旦、土耳其等多國，土耳其政府收容逾360萬名難民，而近敘利亞邊境、人口僅10萬人口的雷伊漢勒巿，卻湧入12萬名難民，其中甚至夾雜恐怖分子，導致不斷遭受炸彈自殺攻擊，成為受苦難最深的城市，這也是台灣與土耳其合作的主因：建立台灣中心。

裘振宇很感謝好友兼導師廖明彬，特地飛到當地點醒他「你在雷伊漢勒市，誰都要幫。從市長開始，你要一路幫下來，否則你誰都幫不了，絕對幫不了社會底層的難民。」

「1001喵（汪）」活動是由台灣中心與雷伊漢勒市當地5個非營利組織共同合作，教導敘利亞與土耳其婦女從事精緻手工創作。運用傳統編織技術，以及可愛活潑的現代設計，結合當地特產，成為感動人心的好禮物。

(中時 )