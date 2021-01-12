以大陸「雜交水稻之父」袁隆平為號召的「袁隆平中華拓荒人」抖音帳號在9日開通，粉絲人數在兩日內突破1500萬。但本尊袁隆平表示，自己對該抖音帳號並不知情。該抖音帳號相關負責人今（12）日出面回應將保留帳號，並將按原定計劃在1月15日的第五屆國際海水稻論壇上開啟首場直播。

據《東網》報導，ID名為「袁隆平中華拓荒人」的帳號於上周六開通，截至周一（11日）上午10時40分，在一條消息未發的情況下，有關帳號卻成功「吸粉」逾千萬。媒體針對此事進行調查，發現該帳號由一間名為青島海水稻研究發展中心有限公司操作，於是發文斥有關公司「蹭熱點」，拿民眾對袁的崇敬、對科學精神的崇尚去吸粉引流，做法並不恰當。

抖音及後就事件作出回應，指出青島海水稻研究發展中心在去年8月與抖音聯繫，就袁隆平入駐該平台進行多次溝通。青島海水稻在去年10月向抖音提供了袁隆平授權函和袁隆平本人身份證資訊等認證必需資料，並完成實名認證。另外，根據企業查詢平台的資料顯示，上述公司的法定代表人為袁隆平，他在該公司中持股9.67%。抖音表示，對袁隆平充滿敬意，該帳號的後續處理，將會完全尊重他及其相關工作團隊的意見。

(中時新聞網)