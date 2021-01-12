響應防疫B計畫，華泰大飯店集團旗下二館台北風格飯店華泰王子大飯店與HOTEL QUOTE Taipe，自1月13日至3月31日同步推出「好家在有你」安心住房專案，連續入住七天以上，華泰王子大飯店豪華客房每日房價1,099元，HOTEL QUOTE Taipei 的 U 房型1,899元，並可適用台北加碼GO補助。

位於台北捷運雙連站及中山國小站旁的華泰王子大飯店，鄰近大稻埕、霞海城隍廟、以及赤峰街等文青打卡景點，飯店內的九華樓片皮鴨與美味粵菜、驢子餐廳的義式爐烤料理，更是老饕吃貨最愛，最適合與家人來趟難得的微旅行連續入住七天以上即可享有豪華客房含稅及服務費1,099元，行政客房1,399元，適用台北加碼GO補助。專案不含早餐，住房期間每週打掃兩次，每房最多可入住2位。

座落於台北小巨蛋旁的 HOTEL QUOTE Taipei 是設計風格住宿，步行可達南京復興捷運站，台北小巨蛋捷運站，是台北逛街購物、吃喝玩樂的首選，飯店內備有24小時開放的H.Q. LOUNGE，提供各式點心、飲品與當令水果，以及各類國際書報雜誌，讓旅客隨時都能在此轉換心情、補充能量。「好家在有你」安心住房專案中，連續入住七天以上即可享有U房型含稅及服務費1,899元，O房型及T房型只要2,299元，並可適用台北加碼GO補助。專案不含早餐，住房期間每週打掃兩次，每房最多可入住2位。

(工商 )