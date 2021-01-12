人民幣兌美元在岸價（CNY）12日下午收升78點，早盤高見6.46。

人民幣在岸價收報6.4670，較上日下午4時30分收報6.4748，升78點或0.12％；較晚上11時30分最後成交價6.4793，走強123點。

離岸價（CNH）更曾升穿6.46，高見6.4552，截至下午4時37分，離岸價報6.4638，在岸價報6.4667。

官方12日開出的中間價報6.4823，較上日6.4764，跌59點。

交易員指出，美國大規模財政刺激的預期繼續推高美債收益，美元續獲提振，不過人民幣並未跟隨美元調整，逢高結匯需求反而小幅推高匯價，短期匯價估計在6.45至6.52區間寬幅震盪。

另有交易員認為，春節臨近時點性的結匯需求不少，這會限制人民幣的調整空間；另外，中期看美國大量的刺激政策下，美元仍可能偏弱，而外溢效應可能給人民幣帶來更多的升值壓力。

(工商 )