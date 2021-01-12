全球自動追蹤PTZ攝影機與智慧未來教室、遠距教學領導品牌圓展科技（3669）12日宣布推出高階Pro AV解決方案—AVer PTC300N系列AI自動追蹤PTZ攝影機，全面升級支援NewTek NDIR視訊協定，以獨步全球的AI自動追蹤技術，搶佔錄製與直播市場。

直播市場夯，相準此商機，圓展科技於12日推出高階Pro AV解決方案，圓展指出，新款產品適用於教育、政府、企業、運動、電競、娛樂、醫療以及宗教等產業的活動直錄播需求，目前規畫在台銷售的PTC300N系列，共有PTC310HN及PTC310N二款型號，不但可以支援IP影像傳輸介面，也相容於NDI HX2協定，使用者僅透過一條IP網路線，就能連結所有影音製播設備，在網路環境中進行雙向溝通，大幅降低線路成本、擺脫線材訊號傳輸的限制，簡化製播工作流程，實現高穩定、低延遲的即時影音串流。因此，PTC300N系列可延伸支援所有透過NDIR協定傳輸的影音製播設備，包括導播台、圖像系統、擷取卡等，同時傳輸與接收多個訊號，相互分享影音內容。

PTC300N系列乘載了圓展AI影像處理科技，可有效強化搭配NDIR技術所帶來的效益，其中AI人形辨識可準確鎖定並追蹤講者，講者追蹤與區域追蹤兩種模式能讓使用者依據需求選擇；另具備「一鍵即追」功能，只要按下一個按鍵就可秒切換追蹤目標。

(工商 )